بايرن ميونخ يُعيد مساعد هاينكس إلى الأليانز آرينا من جديد

خطوة جديدة من إدارة البايرن..

أعلن نادي بايرن ميونخ، عن تعيين هيرمان جيرلاند، كمدرب مساعد للمدرب المؤقت الحالي هانسي فليك.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن إقالة نيكو كوفاتش مساء الأحد من تدريب العملاق البافاري، على خلفية الهزيمة القاسية بخمسة أهداف لهدف من آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا.

وقد عُيِّن فليك، والذي كان أحد مساعدي كوفاتش، كمدرب مؤقت للبايرن لحين الاستقرار على اسم المدرب الدائم لكبير ألمانيا.

هيرمان جيرلاند سيعود مجددًا للعمل في الفريق الأول لبايرن ميونخ، بعدما تركه عند وصول كوفاتش إلى سُدة الحكم في صيف 2018.

وقد سبق للمدرب البالغ من العمر 65 عامًا أن عمل مساعدًا لعدد من مدربي بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، حيث كان مساعدًا لبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي وكان من المساهمين في موسم الثلاثية التاريخية مع يوب هاينكس.

فليك بدوره تحدث عن جيرلاند بقوله "هيرمان يمتلك خبيرة كبيرة ويعرف بايرن ميونخ جيدًا ويعرف الإجراءات هنا كيف تتم، لذلك فقد أردت العمل معه.".

يذكر أن الإقالة التي تلقاها نيكو كوفاتش لم تكن له لوحده، حيث أُقيل معه مساعده وأخوه روبيرت أيضًا، وكانت شائعات قد ترددت أن ميروسلاف كلوزه والذي يشرف على أحد فرق الشباب في البايرن، هو الأقرب لأن يساعد فليك في الفترة المقبلة.

شفاينشتايجر: مورينيو يريد التدريب في الدوري الألماني

كما يجدر الإشارة إلى أن بايرن قد ارتبط باسم إيريك تين هاج، مدرب أياكس الحالي، وجوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري وكذلك الألماني رالف رانجنيك لتولي المسؤولية الفنية خلفًا للمدرب الكرواتي المُقال.