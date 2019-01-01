شفاينشتايجر: مورينيو يريد التدريب في الدوري الألماني

باستيان شفاينشتايجر لاعب مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للتدريب في الدوري الألماني.

كشف باستيان شفاينشتايجر لاعب بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد المعتزل عن وجود رغبة لدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب فريقًا ألمانيًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر شفاينشتايجر في تصريحات صحفية له بصحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن تلك الرغبة متواجدة لدى مورينيو منذ فترة بعيدة.

وقال شفاينشتايجر: "أستطيع أن أتخيل وجود جوزيه مورينيو في ألمانيا، أتذكر بشكل جيد أنه سألني كثيرًا على بايرن ميونخ البوندسليجا".

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وأضاف: "مورينيو يعرف كل في كل نادي هناك حتى لو كان ذلك الفريق صغيرًا، حتى أنه في فترة من الفترات تعلم اللغة".

وكان فريق بايرن ميونخ قد أعلن مساء الأمس عن رحيل مدربه نيكو كوفاتش بالاتفاق المشترك بينها عقب نتيجة اللقاء الأخير ضد آينتراخت فرانكفورت.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي كان قد ترك تدريب الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي عقب تراجع الأداء والنتائج.