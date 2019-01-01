رسميًا - بايرن ميونخ يقيل نيكو كوفاتش

بايرن ميونخ يقيل مديره الفني نيكو كوفاتش عقب الهزيمة التاريخية ضد آينتراخت فرانكفورت.

قرر نادي بايرن ميونخ أن يقيل المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش المدرب الخاص بالفريق عقب نتيجة المباراة الأخيرة ضد فرانكفورت.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيانه الرسمي الذي أصدره قبل قليل وأكد خلاله خبر الإقالة الذي نشرته صحيفة "بيلد" قبل دقائق.

وكتب النادي في البيان الذي أصدره قبل قليل وكان مقتضبًا للغاية: "بايرن ميونخ انتهت علاقته بنيكو كوفاتش".

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وسيتولى هانس فليك تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت حتى الإعلان عن المدير الفني الجديد.

وكانت تقارير صحفية اليوم قد أكدت أن اجتماعًا للإدارة قد عقد اليوم وتمت من خلاله مناقشة مستقبل المدرب الكرواتي.

وتضاربت الأنباء في الساعات الأخيرة عن نتائج ذلك الاجتماع، حيث تحدثت تقارير عن استقرار الإدارة على بقاء المدرب بينما رجحت أخرى رحيله.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد تعرض لهزيمة قاسية للغاية مساء الأمس أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.