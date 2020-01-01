بايرن ميونخ يسعى للتخلص من بواتينج وساري يرفضه في يوفنتوس

هل يدخل أرسنال؟

رفض ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن يتعاقد مع جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، وذلك حسبما كشفت صحيفة "بيلد" المقربة من الدوائر البافارية.

رحيل بواتينج عن بايرن بات مسألة وقت، حيث خسر اللاعب أي فرصة للمشاركة أساسيًا بعد تراجع مستواه وعدم اقتناع المدرب والإدارة بجدوى استمراره داخل الأليانز آرينا.

الدولي الألماني بدأ بالفعل في البحث عن فريق جديد من أجل الرحيل في يناير، وارتبط اسمه مؤخرًا بأرسنال، ولكن الجديد أنه كان على لائحة يوفنتوس إلا أن الأمر لم يُكلل بالنجاح.

وبحسب بيلد، فإن المفاوضات كانت تسير لأن يتحصل اليوفي على بواتينج على سبيل الإعارة لمدة عام مجانًا، لكن في النهاية كانت قرار ساري واضحًا بأنه ليس في حاجة لضم مدافع جديد لقائمة البيانكونيري.

بايرن ميونخ دون ليفاندوفسكي في الدوحة

في الوقت نفسه، فقد أكدت الصحيفة على أن النادي الذي يريد الظفر بخدمات بواتينج سيتعين عليه دفع راتبه فقط، بينما تحدثت تقارير أخرى أنه حال بيعه بصورة نهائية فلن تزيد قيمته عن 5 مليون يورو.

وقد يكون أرسنال هو أكثر الطامحين والأقرب للحصول على صاحب الـ31 عامًا، لا سيما وبعد إصابة كالوم تشامبرز الأخيرة والتي تجعل التدعيم بضم مدافع خلال يناير ضرورة ملحة بالنسبة للمدرب مايكل أرتيتا.

الجدير بالذكر أن بواتينج قد لعب 15 مباراة فقط خلال هذا الموسم في مختلف المسابقات بقميص العملاق البافاري، وفضّل هانزي فليك الاعتماد على خافي مارتينيز ودافيد ألابا كقلبي دفاع وحرمان البايرن منهما في مركزهما الأصلي على أن يعتمد على ذي الأصول الغانية.