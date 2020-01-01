بوندسليجا

تقارير - بايرن ميونخ دون ليفاندوفسكي في الدوحة

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اللاعب خضع للجراحة مؤخراً

كشفت تقارير في ألمانيا عن غياب نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي عن معسكر الفريق الإعدادي للدور الثاني الذي سيقام في قطر.

وخضع البولندي لجراحة في منطقة الحوض بعد نهاية لقاءات الدور الأول كما كان متفقاً مع ناديه، ويفترض أن يخضع للراحة لقرابة أسبوعين.

وأوضحت "بيلد" أن اللاعب لم ينضم للفريق في العاصمة القطرية الدوحة، وسيستمر في ميونخ للخضوع لبرنامج تأهيلي خاص، مثله مثل كينجسلي كومان.

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وكان يفترض أن يخضع اللاعب للجراحة في أكتوبر أو نوفمبر الماضي، ولكن فضل ناديه والمنتخب البولندي تأجيلها حتى التوقف بسبب العطلات.

ويعسكر الفريق البافاري في الدوحة في الأيام القادمة ضمن استعداداته لانطلاق الدور الثاني من البوندسليجا في التاسع عشر من يناير الجاري.

ويحتل بايرن الترتيب الثالث في جدول المسابقة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر لايبزج.

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