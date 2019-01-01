بايرن ميونخ يسترجع خافي مارتينيز أمام فرانكفورت

الإسباني بخير..

سيستعيد بايرن ميونخ، نجمه خافي مارتينيز، خلال مباراة العملاق البافاري مع آينتراخت فرانكفورت والمقرر لها يوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وكان مارتينيز قد تعرض للإصابة خلال المعترك الأوروبي للبايرن، إذ أُصيب خلال فوز كتيبة نيكو كوفاتش على أولمبياكوس بثلاثة أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

بايرن افتقد لخدمات خافي خلال مباراتي يونيون برلين في البوندسليجا، والتي فاز بها بهدفين لهدف، إلى جانب مباراة كأس ألمانيا أمام فريق بوخوم، والتي فاز بها بنفس النتيجة أيضًا.

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وبشكل عام، فإن خافي البالغ من العمر 31 عامًا لا يعيش أفضل أيامه داخل الأليانز آرينا، فهو ليس من الخيارات الأساسية للمدرب كوفاتش، والذي يُفضل توليسو وتياجو ألكنتارا على حساب اللاعب الباسكي.

وترددت العديد من الشائعات أن خافي يعيش أيامه الأخيرة في بايرن ميونخ، وأنه على وشك العودة من جديد إلى الفريق الذي بدأ فيه، أتليتيك بلباو، في الميركاتو الشتوي المقبل.

في الوقت نفسه فإن خافي قد انفجر بالبكاء بعد استبعاده من المشاركة في أحد مباريات البافاري في البوندسليجا، لا سيما وأنه دومًا ما كان يلعب دورًا أساسيًا للبايرن بمختلف البطولات.

عمومًا، سيكون خافي مارتينيز أحد الخيارات المتاحة لكوفاتش أمام فرانكفورت، في المباراة القوية للغاية المقرر لها على ملعب كوميرتس بنك آرينا.

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يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، فيما تحتل كتيبة المدرب إدي هوتر المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

كما يجدر الإشارة إلى أن خافي مارتينيز كان شريكًا أساسيًا في إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2013، إذ كان واحدًا من أهم اللاعبين لدى كتيبة المدرب المعتزل يوب هاينكس.