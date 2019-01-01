كوفاتش يفتح النار على لاعبي بايرن ميونخ بعد لقاء بوخوم

بطل الدوري الألماني انتصر بصعوبة على بوخوم. تعرف على موقف المدرب

انتقد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، مستوى اللاعبين أمام بوخوم في لقاء كأس ألمانيا مؤكدًا أن تصرف اللاعبين داخل الميدان يدعوا للقلق.

بايرن ميونخ نجا من الهزيمة بعد تسجيل سيرج جنابري هدف التعادل في الدقيقة 83 ومولر لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وقال كوفاتش في تصريحات صحفية: "كل شيء كان يسير بصورة خاطئة لمدة 60 أو 70 دقيقة بجانب العديد من التمريرات الخاطئة".

وتابع: "في رأيي الأمر يتعلق بتصرفات اللاعبين وموقفهم داخل الميدان وليس لأسباب فنية لأن عدد اللاعبين الذين مررو بطرق خاطئة كثير للغاية".

المدرب الكرواتي أكد على أهمية وجود فيليبي كوتيينو وتوماس مولر مشيرًا إلى أنّ مشاركتهما جعلت الفريق يقدم مستوى أفضل.

واختتم: "أعتقد في النهاية حالفنا الحظ الكثير في الفوزوخاصة وأنّ بوخوم قدّم مباراة جيدة ولعبوا بصورة مميزة".

وكان مولر قد صرّح عقب المباراة بقوله: "تسجيل هدف الفوز أمر عظيم للغاية، لقد شعرت براحة كبيرة ولكن في المطلق لا يجب أن نشعر بالسعادة. لن يساعدنا شيء لو الأمر تحول فقط إلى أحاديث وأحاديث".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في البوندسليجا ويواجه فرانكفورت يوم السبت المقبل.