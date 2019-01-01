بايرن يريد مارتينيز واللاعب يريد بيلباو

هل يرحل خافي مارتينيز عن بايرن ميونيخ ويعود إلى أتلتيك بيلباو؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن النجم الإسباني خافي مارتينيز يفكر في العودة إلى صفوف أتلتيك بيلباو بعدما طالب الفريق الباسكي بإعادته من جديد.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، كشف كارل هاينس رومينيجة عن تمسك إدارة الفريق البافاري بخافي مارتينيز ورفضها التام لرحيله عن الفريق.

ولكن رغم ذلك، ابتعد اللاعب عن المشاركة بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث لا يفضل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الاعتماد عليه بصورة أساسية.

وتسبب ذلك في عودة الأخبار التي تتحدث عن عودة محتملة لخافي مارتينيز إلى أتلتيك بيلباو، خاصة بعدما تجدد اهتمام النادي الباسكي بلاعبه السابق مرة أخرى.

وحول ذلك، كشفت مصادر صحفية أن أتلتيك بيلباو سيعرض حوالي 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع خافي مارتينيز، في ظل رغبة اللاعب التي تميل للعودة إلى فريقه السابق.

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يذكر أن بايرن ميونيخ في هذا الموسم قد أبعد عدد من لاعبيه الأساسيين في الماضي عن المشهد بقرارات من المدرب نيكو كوفاتش، أبرزهم بالطبع خافي مارتينيز وتوماس مولر.