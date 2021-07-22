باولينيو يصدم الأهلي السعودي رغم العرض الكبير

تعرف على تفاصيل عرض الأهلي لضم باولينيو

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي باولينيو، لاعب جوانزهو الصيني السابق، وجه صدمة لمسؤولي الأهلي السعودي، وذلك بعد التقدم له بعرض مغري من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باولينيو أصبح لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعدما قام بفسخ تعاقده مع جوانزهو الصيني، حيث تلقى عروضًا من أندية سعودية وإماراتية وقطرية وتركية، بالإضافة إلى عرض كورينثيانز البرازيلي.

لماذا صدم باولينيو الأهلي السعودي؟

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به النادي الأهلي للحصول على خدمات باولينيو، وأشار إلى أن اللاعب البرازيلي رفضه.

وكتب المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يكشف فيها عن تفاصيل عرض الأهلي، وعن دخول شباب الأهلي الإماراتي في الصفقة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الأهلي الإماراتي يفكر بالعودة للتفاوض مع باولينيو من جديد، الأهلي السعودي قدم عرض لباولينيو بمبلغ إجمالي لثلاث سنوات، 9.8 مليون يورو، واللاعب يرفضه".

خاص و بإختصار



الاهلي الاماراتي يفكر بالعودة للتفاوض مع باولينيو من جديد #الاهلي السعودي قدم عرض لباولينيو بمبلغ اجمالي لثلاث سنوات 9.8 يورو و اللاعب يرفضه — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 22, 2021

لماذا رفض باولينيو عرض النادي الأهلي؟

وكانت بعض التقارير الصحفية البرازيلية، قد أكدت في وقت سابق، على أن باولينيو قد يرفض كل العروض التي وصلته من الشرق الأوسط والبرازيل، بسبب رغبته في العودة لأوروبا.

باولينيو قد ينظر إلى العروض التركية، بسبب رغبة عائلته في العودة للعيش في أوروبا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن اللاعب يريد قضاء الفترة الأخيرة في مسيرته الكروية بأوروبا.

ما هي العروض التي يمتلكها باولينيو؟

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن باولينيو يمتلك عروضًا من الهلال والنصر والأهلي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجود اهتمامًا من شباب الأهلي الإماراتي.

كما يمتلك باولينيو عرضين من تركيا، أحدهما من نادي بشكتاش التركي، كما أن نادي كورينثيانز البرازيلي يريد الحصول على خدمات اللاعب.

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