بالدليل .. 27 مليون ريال لن تكون أول دعم من الهلال للنصر!

أكد الإعلامي الرياضي عيسى الروقي، على أن نادي الهلال كان دائمًا ما يقوم بدعم غريمه النصر، وذلك قبل أن يقوم بدفع غرامة الـ27 مليون ريال في قضية محمد كنو.

ما هي قصة الـ27 مليون ريال التي سيدفعها الهلال للنصر؟

محمد كنو تسبب في أزمة كبيرة، بعدما قام بالتوقيع على عقد انضمامه لنادي النصر، ثم تجديد التعاقد مع ناديه الهلال، ليصبح متورطًا بالتوقيع مع فريقين.

النصر تقدم بشكوى لاتحاد الكرة السعودي، الذي قام بتحويلها إلى غرفة فض المنازعات، لاتخاذ القرارات المناسبة في تلك القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي السعودي.

وبالفعل أعلنت غرفة فض المنازعات، عن قراراتها بإيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، وإلزامه بدفع مبلغ 27 مليون ريال للنصر، قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد بين الطرفين، مع أحقية الهلال في التضامن مع اللاعب لدفع المبلغ.

ما هو دليل دعم الهلال للنصر في وقت سابق بالمال؟

الروقي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن دعم الهلال للنصر المادي عبر التاريخ.

وجاء نص تغريدة الروقي كالآتي: "الهلال دائمًا يصرف على النصر، من سنوات والنصر يعيش في كنف الهلال، عبد الرحمن بن سعيد استأجر لهم أول مبنى وتكفل بالأثاث، والوليد بن طلال دعمهم عشرات المرات، وتغريدات ناديهم تشهد، لا تعتقدون أن 27 مليون ستكون أول دعم هلالي للنصر، شغل مخك".

ونشر الروقي في تغريدته قصاصة من صحيفة قديمة، فيها دليل على دعم عبد الرحمن بن سعيد للنصر، وأيضًا شكر نشره النصر للأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي للزعيم، بعد أن دعم العالمي بمبلغ مليون ريال.

#الهلال دائماً يصرف على #النصر

من سنوات و #النصر يعيش في كنف #الهلال

عبدالرحمن بن سعيد أستاجر لهم أول مبنى وتكفل بالاثاث

و الوليد بن طلال دعمهم عشرات المرات وتغريدات ناديهم تشهد

لاتعتقدون أن27 مليون ستكون أول دعم هلالي للنصر

شغل مخك 🧠#حمله_عيسى_الروقي_لتوعيه_جماهير_النصر pic.twitter.com/MR1s1QqKPz — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) May 8, 2022

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