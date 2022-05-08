"ليس الاتحاد والهلال فقط .. النصر طرف بالصراع على الدوري"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، أن فريق نادي النصر يعد واحدًا من الفرق التي تمتلك حظوظًا في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأن الأمر ليس مقتصرًا على الاتحاد والهلال فقط.

لماذا يدخل النصر في الصراع على الدوري السعودي؟

الحمد قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جدول ترتيب الدوري ينقسم إلى 4 أقسام، القسم الأول بين الاتحاد والهلال والنصر، وهي الأندية الباحثة عن التتويج باللقب، والنصر الآن داخل في موضوع اللقب، بعد تعثر فريق الهلال".

وتابع: "الفرق بين النصر والهلال مباراة واحدة لصالح الأزرق، ولكن الفرق النقطي نقطة واحدة بينهما، كما أن الفرق بين الأصفر والاتحاد 10 نقاط فقط".

الإعلامي الرياضي واصل: "الجزء الثاني الشباب وضمك، وهو البحث عن المركز الرابع، وقد يكون صاحب المركز الرابع يدخل في دوري أبطال آسيا بالإضافة لكأس السوبر السعودي، والقسم الثالث 3 أندية وهم الفيحاء وأبها والفتح، وأسميه قسم أمان بالدوري لأنه من 33 إلى 32 نقطة".

وواصل: "وأما الجزء الرابع من المركز التاسع إلى المركز السادس عشر، هذه هي دائرة الهبوط الذي قد يدور فيها الخوف من الهبوط".

عبدالكريم الحمد :

رسمياً .. النصر داخل في موضوع اللقب بعد تعثر الهلال والاتحاد ..

الحصاد الرياضي ...@abdulkarimHD pic.twitter.com/Mfr7LDLi4p — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 7, 2022

ما رأي الحمد في انتصار الهلال على ضمك؟

وحقق نادي الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعن انتصار الهلال قال الحمد: "فوز الهلال على ضمك هو عودة للتوازن الطبيعي للزعيم، رغم التعثر الذي حدث بالدوري أو بآخر مباراتين بدوري أبطال آسيا، وكل جماهير الهلال متخوفة من ضمك لأنه فريق رائع منذ الموسم الماضي".

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، ويأتي الهلال وصيفًا بـ52 نقطة، ثم النصر صاحب المركز الثالث بـ51 نقطة، حيث يتبقى للزعيم مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

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