"لا نثق بك" و"أنت فاشل" .. تبادل قصف الجبهات بين المريسل وملك التوقعات

تلاسن الثنائي الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل وحسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، رغم اختلاف المحتوى الذي يقدمه كل منهما.

الصبحان يعتمد على توقع نتائج المباريات الكبرى قبلها، ويُصادف صدق توقعات في غالبية المرات، حتى مُنح لقب "ملك التوقعات".

أما المريسل فهو الإعلامي النصراوي الشهير الذي يعتمد على بث أخبار مختلف الفرق، ولا تتوقف حدوده وحصرياته عن ناديه العالمي فقط.

لماذا تبادل الثنائي قصف الجبهات؟

المريسل قبل أن يبث أخباره، خاصةً فيما يتعلق بنادي الهلال، يسأل الجمهور عن مدى ثقتهم به، وفي مرات يطلق استفتاءً لحسم الأمر.

بالأمس، قام الإعلامي النصراوي بطرح سؤال على متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكتب: "تثقون فيني؟".

وهنا رد ملك التوقعات بالنفي، فكتب: "لا ورب البيت".

لم يتجاهل المريسل رد الصبحان، فرد عليه بفيديو خاص له يقول به: "يا الفاشل، اتكل على الله عن هذا الرأس، اذرف، اذرف".

لماذا سأل المريسل عن ثقة الجمهور به؟

بعد سؤال الإعلامي النصراوي للجمهور عن مدى ثقتهم به، نشر شفرة تخص قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

الشفرة حملت بعض الرموز غير الواضحة بصورة كبيرة، لكن البعض فسرها بأن الهلال طلب التصالح مع العالمي، لكن الأخير رفض، فجدد الزعيم مطلبه، لكنه رُفض أيضًا، ليلجأ النصر للاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن كنو قام بالتوقيع على عقود انتقاله للعالمي في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الأزرق.

لكن بعدها بأيام، عاد وجدد عقده مع الزعيم بعد فترة خلافات بشأن المقابل المادي للتجديد، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في آنٍ واحد.

غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أنصفت العالمي، إذ قررت إيقاف اللاعب وحرمان الهلال من التعاقدات، مع إلزام الثنائي على دفع تعويض مالي للنصر.

هذه القرارات قابلة للاسئتناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إصدار العقوبات، مر منها سبعة أيام.

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