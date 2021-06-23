باريس يستخدم نيمار لإقناع راموس.. كيف كان رده؟

محادثات بين نيمار وراموس.. ماذا يحدث؟

سيقرر الدولي الإسباني، سيرجيو راموس وجهته الاحترافية التالية في الأيام القليلة المقبلة، لكن العديد من الأسباب ترجح كافة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

في الساعات الأخيرة تداولت تقارير إسبانية أن قبل مغادرة راموس أسوار سنتياجو بيرنابنو كان هناك تواصل بالفعل بيه وبين إدارة النادي الباريسي ولكن كشفت أيضًا عن محادثات تمت بين راموس ونيمار.

ماذا جاء في التقارير الصحفية؟

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن منذ أن أقام راموس قبل أسبوع وداعه للنادي الملكي، والرسائل بدأت بينه وبين البرازيلي نيمار، اللاعبين تجمهم علاقسية مميزة فحسب تقارير صحفية سابقة فإن سيرجيو راموس حث فلورنتينو بريز للتعاقد مع نيمار قبل بضع سنوات.

يذكر أن نيمار جدد عقده مع فريق باريس سان جيرمان حتى عام 2025، لوعد الخليفي بجعله مشروعًا ناجحًا لا جدال فيه، ومع قدوم لاعب بجحم راموس فذلك يؤكد كفاءة المشروع.

كيف ستكون باريس سان جيرمان بيئة ملائمة لراموس؟

يحظى صاحب الـ35 عامًا بتقدير كبير من قبل بوكيتينو لقيادته داخل وخارج الملعب ولخبرته في الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في تاريخه، وهو الأمر الذي يستمر يعجر فريق العاصمة عن تحقيقه منذ أعوام.

سيلتقي راموس بزملائه السابقين في مدريد، كيلور نافاس وأنخيل دي ماريا، والإسباني سيرجيو ريكو، هيريرا، بابلو سارابيا وخوان بيرنات وهذا يشجع اللاعب أكثر على الإنضمام إلى صفوف النادي الباريسي.

إذا تم تأكيد توقيع راموس مع باريس سان جيرمان، فسيكون ذلك ثاني دخول حر بعد جورجينو فينالدوم، كما أنهم قريبون من إغلاق الحارس جيانلويجي دوناروما، الذي اجتاز بالفعل الفحص الطبي.

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