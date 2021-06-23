بيل يعرف أين سيلعب راموس في الموسم المقبل

جاريث بيل يؤكد معرفة المكان الذي سيلعب فيه سيرخيو راموس خلال الموسم المقبل.

يظهر جاريث بيل بوجهة مغاير تمامًا منتخب ويلز، قائد "التنانين" يقوم بواجباته على أكمل وجه، وسيحاول أن يكون عاملًا مساعدًا في تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" يوم السبت حين يواجه منتخب الدنمارك في دور الستة عشر.

ويبدو أن أداء جاريث بيل ليس فقط ما تحسن مع منتخب ويلز، بل وصل الأمر إلى مزاجه، حيث يمكن أن ننتبه إلى آخر مؤتمر صحفي حضر فيه لنعرف الحالة المميزة التي يعيشها جناح ريال مدريد الإسباني.

ويستحوذ رحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد على معظم أحاديث لاعبي النادي الملكي خلال الآونة الأخيرة، لدرجة أن ظهور أي منهم في وسائل الإعلام يجذب الانتباه مباشرة للحديث عن وجهة المدافع المخضرم المقبلة، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وبين مجموعة من الأسئلة الخاصة ببطولة أمم أوروبا التي وجهت إلى بيل في آخر مؤتمر صحفي حضره كقائد لمنتخب ويلز، قام صحفي بسؤاله عن مستقبل المدافع الإسباني حيث قال: "سيرخيو راموس سيرحل عن ريال مدريد، هل تعرف أين سيلعب في الموسم المقبل؟".

إجابة جاريث بيل كانت قاطعة حين قال: "نعم، أعرف"، ليجذب انتباه جميع المتواجدين في قاعة المؤتمر الصحفي، ولم يستغرقوا طويلًا لتوجيه سؤال آخر عن وجهة راموس، ليصيح بيل والابتسامة على وجهه: "في قلب الدفاع"، ليستغل الجناح الويلزي هذه اللحظة ليمرح قليلًا.

ما هو مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد؟

بعدما انتهى موسم إعارته مع نادي توتنهام، سيعود جاريث بيل من جديد ليقضى آخر موسم له مع ريال مدريد، لكن حتى الآن لم يتضح الدور الذي سيلعبه تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد للنادي الملكي.

وتحدث قائد منتخب ويلز ردًا على سؤال عما إذا كان مستعدًا للعب تحت قيادة أنشيلوتي بقوله: "ليس لدي خيار، سيكون مدرب ريال مدريد، وأنا لاعب في الفريق"، ومرة أخرى فعل ذلك بابتسامة.

وفي الموسم الذي قضاه في صفوف توتنهام، ورغم عدم لعبه بانتظام، أظهر بيل نجاعة هجومية واضحة، وسجل 16 هدفًا في 34 مباراة.

وسيكون على بيل العمل على ما هو أبعد من الأرقام، وسنرى خلال الفترة المقبلة إذا ما كان أنشيلوتي سيجد له دورًا في رحلته الثانية مع ريال مدريد.

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