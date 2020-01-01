باريس سان جيرمان يقترب من لم شمل بوتشيتينو وإريكسن

إريكسن من حجيم كونتي إلى أحضان بوتشيتينو

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن احتمالية انتقال كريستيان إريكسن إلى باريس سان جيرمان بسبب وصول ماوريسيو بوتشيتينو المحتمل لقيادة الفريق.

وكان باريس سان جيرمان قد أصبح على أعتاب التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني جديد، وهذه ستكون مشكلة بالنسبة لريال مدريد فيما يخص رغبته في الحصول على خدمات مبابي.

وحسب المصادر فإن بوتشيتينو يريد ضم نجم توتنهام السابق والذي عاش أفضل أيام مسيرته تحت إدارته مع السبيرز ليعيده إلى البريق من جديد بعدما تراجع في إنتر.

المزيد من الفرق

باريس سان جيرمان على أعتاب إقالة توماس توخيل وبوتشيتينو في الوقت الحالي هو الاسم الأقرب الذي يبحث فقط عن تنفيذ شروطه للبدء في مشروع جديد بلا معوقات..

رحيل توخيل ووصول بوتشيتينو أمر جيد بالنسبة لإريكسن الذي سيجد فريقًا من الصف الأول يعود إليه من جيدد دون حاجة إلى العودة خطوة إلى الوراء ليستعيد مستواه من جديد.

وحسب آس فإن أحد الأشياء التي اعتمدت عليها إدارة باريس سان جيرمان لإقناع ماوريسيو بوتشيتينو بقبول العرض كان أنهم وعدوه ببقاء كيليان مبابي كجزء من مشروعه.

أخبار الانتقالات: تشيلسي يعرض 7 لاعبين للبيع وبوتشيتينو يقترب من باريس

يذكر أن إقالة توماس توخيل من منصبه كمدير فني لنادي باريس سان جيرمان ستكلف نادي العاصمة الفرنسية حوالي 7 ملايين يورو مما سيصعب مهمة التعاقدات الشتوية.