بوتشيتينو يغتال أحلام ريال مدريد في ضم مبابي

مبابي حائر بين المدربين وحلمه في خطر

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أحلام ريال مدريد في ضم مبابي باتت في خطر بسبب وصول ماوريسيو بوتشيتينو إلى باريس سان جيرمان كمدير فني خلفًا للألماني توماس توخيل.

وكان باريس سان جيرمان قد أصبح على أعتاب التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني جديد، وهذه ستكون مشكلة بالنسبة لريال مدريد فيما يخص رغبته في الحصول على خدمات مبابي.

نجوم باريس سان جيرمان بمن فيهم مبابي كانت علاقتهم مضطربة للغاية مع المدرب الألماني المقال، ولذلك تعثرت المفاوضات لتجديد تعاقدهم مع الفريق في الفترة الماضية.

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رحيل توخيل ووصول بوتشيتينو أمر سيئ لريال مدريد، حيث أن إقالته عقبة واضحة أمام التعاقد مع النجم الفرنسي الصيف المقبل في ظل وجود مدرب جديد لنادي العاصمة الفرنسية.

وحسب آس فإن أحد الأشياء التي اعتمدت عليها إدارة باريس سان جيرمان لإقناع ماوريسيو بوتشيتينو بقبول العرض كان أنهم وعدوه ببقاء كيليان مبابي كجزء من مشروعه.

وفي الحقيقة يبدو أن إقالة توخيل ليست مجرد عقبة أمام مبابي، بل هي أيضًا عقبة أمام خليفة زيدان عندما يقرر ريال مدريد ألا يكون على مقاعد البدلاء، حيث كان بوتشيتينو أحد أهم البدائل المحتملين.

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وانضم مبابي لصفوف النادي الباريسي من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو، ثاني أغلى الصفقات في تاريخه بعد نيمار.