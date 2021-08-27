باريس سان جيرمان سيعوض مبابي بهالاند!

هالاند قد يكون القطعة الأخيرة في فريق نجوم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي إلى باريس سان جيرمان ربما لن يكون الأخير للنادي الباريسي هذا الصيف؛ فالنرويجي إرلنج هالاند قد يكون الصفقة الأخيرة المدوية.

هل ينتقل هالاند إلى باريس؟

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية كتبت اليوم الجمعة أن هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، قد يكون بديل الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

بحسب الصحيفة الإنجليزية فإن الخطوة الجديدة من النادي الباريسي تاأتي لتعويض مبابي الذي بات قريبًا جدًا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ما خطوات باريس لضم هالاند؟

باريس بدأ يتحرك سريعًا نحو مهاجم بوروسيا دورتموند في الساعات الأخيرة، إذ تواصل مع وكيله مينو رايولا لتقديم عرض للاعب عقب تلقي باريس العرض الثاني من ريال مدريد لضم مبابي الذي وصل إلى 170 مليون يورو و10 ملايين حوافز.

وقد يستخدم باريس مبلغ التعاقد مع مبابي لضم هالاند الذي كان على لائحة ريال مدريد الذي ربطت التقارير بينه وبين مهاجم بوروسيا دورتموند سابقًا.

لماذا انتقل باريس سريعًا نحو هالاند؟

بديل مبابي في باريس بحسب ما استهدف النادي الفرنسي في البداية كان البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون.

لكن مدرب إيفرتون، رفاييل بينيتيز، رفض التخلي عن مهاجمه لحاجة الفريق الإنجليزي إليه خاصة مع ارتباطه بعقد مع التوفيز حتى صيف 2024.

بينيتيز قال صراحة اليوم في المؤتمر السابق لمباراتهم مع برايتون في الدوري عن رحيل مهاجمه البرازيلي: "لا نفكر في التخلي عنه. هو لاعبنا ونحن سعداء بوجوده ونأمل أن يسجل أهدافًا أكثر معنا هذه السنة".

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