مطالب رايولا "المرعبة" أبعدت تشيلسي عن هالاند

تشيلسي حاول التعاقد مع إيرلينج هالاند في الصيف الحالي لكنه اصطدم بطلبات خرافية.

نوايا نادي تشيلسي الإنجليزي كانت واضحة للغاية في سوق الانتقالات الصيفية، بتركيزه الكامل على التعاقد مع مهاجم جديد يمنح فريق المدرب الألماني توماس توخيل قوة إضافية.

تشيلسي درس عددًا من الخيارات في سوق الانتقالات، وانتهى به المطاف بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر الإيطالي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

وقبل إتمامه صفقة استعادة لوكاكو بعد سنوات طويلة على رحيله من ملعب "ستامفورد بريدج"، حاول تشيلسي التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه اصطدم بطلبات خرافية من وكيل أعماله، الإيطالي مينو رايولا.

وحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن رايولا طلب من تشيلسي أن يحصل هالاند على 50 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى عمولته التي قدرها بمبلغ 40 مليون يورو.

تلك الطلبات الخرافية من رايولا جعلت تشيلسي يتراجع عن ضم هالاند، الذي يعد أكثر المهاجمين الواعدين في كرة القدم الأوروبية حاليًا.

طلبات رايولا من راتب وعمولة في صفقة هالاند كانت ستجعل تشيلسي يدفع مبلغًا يتخطى 320 مليون يورو في مدة العقد المقترحة والتي كانت تصل إلى خمس سنوات.

TRUE ✅ Mino Raiola demanded a wages of €50m/year for Erling Håland from @ChelseaFC this Summer, in addition to agents fees of €40m — Christian Falk (@cfbayern) August 25, 2021

كل ذلك بدون الأخذ في الاعتبار قيمة الصفقة نفسها التي يتوجب على تشيلسي أن يدفعها إلى بوروسيا دورتموند، حيث طلب النادي الألماني الحصول على 175 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات هدافه النرويجي.

تلك الصفقة كانت ستصبح واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم، وبالتأكيد فإن رايولا مهتم دائمًا بإتمام مثل تلك الصفقات.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن هالاند اتفق مع بوروسيا دورتموند على أن يتضمن عقده مع النادي شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو على أن يتم تفعيله في صيف 2022.

وفيما إذا كان ذلك حقيقيًا، فإن الصيف المقبل سيشهد صراعًا تاريخيًا بين الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدمات هالاند، وبالتأكيد فإن رايولا سيوجه الصفقة بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعب النرويجي.

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