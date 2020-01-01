وكيل تياجو سيلفا يثير الجدل حول مستقبله مع باريس

هل يرحل المدافع البرازيلي عن النادي الفرنسي؟

كشف باولو تونيتو وكيل أعمال المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، عن عدم وجود أي محادثات من أجل توقيع اللاعب على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

سيلفا ينتهي عقده مع النادي الفرنسي خلال شهر يونيو المقبل، وسط تكهنات حول قيامه بالرحيل عن صفوف الفريق لخوض تحدي جديد بنادي آخر.

وهو ما ألمح له وكيل أعماله في تصريحات صحفية، ليزيد الجدل حول مصير المدافع المخضرم خلال الأشهر المقبلة.

وقال تونيتو لموقع "جلوب سبورت" البرازيلي:"لا توجد أي مفاوضات للتجديد مع باريس حتى الآن، هناك بعض العروض لضمه من أندية أخرى ولكن لن أتحدث عنها".

وأضاف:"الأولوية لتياجو هي البقاء في باريس لذلك علينا الانتظار لما سيقوم به النادي، لو لم يتقدموا بعرض للتجديد سنبحث عن فرصة بنادي آخر".

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ولا يعتبر صاحب الـ35 سنة هو الوحيد الذي يمر بنفس الموقف مع باريس، حيث ينتهي تعاقد زميليه إيدينسون كافاني ولايفين كورزاوا في يونيو المقبل، دون الوصول لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

يذكر أن سيلفا يلعب لباريس منذ عام 2012 وحصل على العديد من الألقاب المحلية مع الفريق، ويعتبر من العناصر الأساسية للمدرب توماس توخيل هذا الموسم، حيث ظهر في 19 مباراة من أصل 21 بالدوري الفرنسي.