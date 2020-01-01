رسميًا - توتنهام يضم بيرجوين من آيندهوفن

نادي توتنهام هوتسبير يعلن عن ضم اللاعب ستفين بيرجوين من صفوف آيندهوفن الهولندي.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن نجاحه في ضم اللاعب ستيفن بيرجوين من صفوف نظيره بي آس في آيندهوفن الهولندي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم بشكل فوري لصفوف الفريق بعدما خضع للفحوصات الطبية.

ويعاني نادي توتنهام من أزمة في خط الهجوم بالأخص بعد إصابة لاعبه هاري كين التي تعرض لها مؤخرًا، والتي من المقرر أن تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

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ويستطيع بيرجوين اللعب في عدة مراكز بخط الهجوم، على رأسهم مركز الجناح الأيسر وهو الأساسي بالنسبة له، لكنه يستطيع كذلك اللعب كرأس حربة وكجناح أيمن.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية أخرى فالصفقة لم تكلف نادي توتنهام أكثر من 31 مليون يورو، حيث كان ذلك هو المبلغ المطلوب من الفريق الهولندي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن توتنهام مهتم أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب أولفييه جيرو من صفوف فريق تشيلسي.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في 29 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع آيندهوفن سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 13.