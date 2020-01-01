مفاجأة.. هالاند يمكنه الرحيل عن دورتموند في 2021

هالاند لن يبقى طويلاً في دورتموند

فجرت تقارير صحفية ألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل في عقد إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند.

هالاند، انتقل إلى صفوف دورتموند، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وحقق هالاند، انطلاقة مذهلة مع البي فاو بي، إذ سجل 5 أهداف في أول مباراتين مع الفريق الأصفر والأسود، بواقع 3 أهداف في أوجسبورج وهدفين أمام كولن.

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صحيفة "سبورت بيلد" كشفت عن وجود شرط جزائي في عقد هالاند، يمنحه حق الرحيل عن دورتموند مقابل 75 مليون يورو.

دورتموند أصر على أن يكون الشرط الجزائي بقيمة 75 مليون يورو، بعدما أراد والد اللاعب ومينو رايولا، وكيله أن يكون الشرط الجزائي 50 مليونًا، ليرضح الثنائي لقرار أسود الفيستيفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند لن يطبق قبل صيف 2021، وبالتالي لن يرحل هالاند عن دورتموند في الصيف المقبل.

ويحتل دورتموند المركز الرابع، بسلم ترتيب الدوري الألماني، بصيد 36 نقاط، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج المتصدر.