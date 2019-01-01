بارتوميو يكشف عن العائق الأكبر أمام عودة نيمار لبرشلونة

رئيس النادي الكتالوني تحدث أيضاً عن تواجد بعض اللاعبين المميزين بالفريق مثل فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي

استبعد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، فكرة استعادة المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

نيمار رحل عن برشلونة إلى باريس في 2017 مقابل 200 مليون جنيه إسترليني كقيمة الشرط الجزائي في عقده.

العديد من التقارير أكدت رغبة اللاعب في الرحيل عن باريس، لعدم تأقلمه بالنادي الفرنسي.

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وقال بارتوميو في تصريحات صحفية:"تحدثت مع نيمار وقابلته أكثر من مرة، لكن لم يخبرني برغبته في العودة".

وأضاف:"لم يتصل بنا أحد، نيمار يرتبط بعقد مع باريس ويقضي موسمه الثاني هناك ومن الصعب بيعه الآن".

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وتابع:"باريس استفاد من تفعيل الشرط الجزائي في إسبانيا، ولكن الأمر ليس متاحاً لنا لعدم وجود أي شروط من نفس النوع في فرنسا".

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برسا ارتبط أيضاً بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، بعد ضم زميله فرينكي دي يونج يناير الماضي.

ورد بارتوميو على تلك التكهنات:"نعم نحن نتابعه من فترة، وحاز على إعجابنا بشكل كبير، لكننا أيضاً نمتلك لاعبين آخرين في غاية الأهمية لنا".

واستكمل:"سنظل نشاهده حتى إبريل ونستمتع برؤيته ولكن لا يوجد أي شيء آخر حتى الآن".

وفي نهاية حديثه أكد بارتوميو على أهمية الطريق الذي يسلكه برشلونة الآن، بتواجد لاعبين شباب ومميزين مثل عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو بصفوف الفريق.