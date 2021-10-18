بارتوميو: كنا نستطيع ضم مبابي لكن ديمبيلي أفضل!

اعتراف مثير..

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة أن خيار التعاقد مع النجم كيليان مبابي كان متاحًا، إلا أن النادي فضّل التعاقد مع عثمان ديمبلي.

برشلونة تعاقد مع ديمبلي في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند، ولكن الفرنسي حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.

بينما كيليان مبابي يعتبر من أبرز اللاعبين في أوروبا في الوقت الحالي، ويحظى باهتمام كبير من جميع الأندية على رأسهم ريال مدريد.

ماذا قال بارتوميو عن ديمبيلي وكوتينيو؟

أجرى الرئيس السابق لنادي برشلونة حديث مطول مع شبكة "Esport3" الإسبانية، تحدث فيه وقال: "كان التعاقد مع مبابي خيارًا على الطاولة لدينا، لكن المدربون فضلوا التعاقد مع عثمان ديمبلي في ذلك الوقت، لأنهم رغبوا في لاعب يفتح المساحات في الملعب".

وأضاف: "ديمبلي وكوتينيو؟ حسنًا، بعض الصفقات التي كلفتنا الكثير من المال لم تلب التوقعات، لكن هذه الأشياء تحدث في عالم كرة القدم، عندما تم التوقيع مع هذين اللاعبين صفق الجميع لنا".

وواصل: "جاء كوتينيو لأن إنييستا كان راحلًا، كان الأفضل في الدوري الإنجليزي، وجاء ديمبلي بسبب رحيل نيمار، الإحصائيات حسب المختصين تخبرنا أننا كنا محقين بنسبة 50 %".

لماذا تعاقد برشلونة مع جريزمان؟

"لقد طلبت الإدارة الفنية التعاقد مع جريزمان وأصرت لمدة عام، لقد اعتبروا ذلك ضروريًا، خاصة وأن لويس سواريز قد تعرض للإصابة كثيرًا في ذلك الموسم، كان مهاجمًا مختلفًا ونجمًا عالميًا ولاعبًا جماعيًا".

كيف كان الحال مع مدربين برشلونة؟

قال الإسباني: "فالفيردي؟ رحيله تم الاتفاق عليه مع اللاعبين، كنا جميعًا نعتقد أن هناك حاجة لتغيير طريقة التدريب بحثًا عن التحسن".

ثم تطرق للحديث عن المدرب الحالي لبرشلونة، رونالد كومان: "عندما فكرنا في تغيير مدربنا في عام 2019، كان أول من اتصلنا به هو رونالد، لكنه أخبرني أنه يركز على المنتخب الهولندي، وفي النهاية قررنا اختيار كيكي سيتين، بسبب ملفه الشخصي ومفاهيمه كمدرب، لسوء الحظ كان الأمر سيئًا بالنسبة له".

وأردف: "كان الموسم الأول لـ كومان جيدًا للغاية، فزنا بالكأس وما زلت لا أفهم كيف خسرنا الدوري الإسباني، في الوضع الطبيعي كنا سنفوز بالثنائية".

ما هي علاقته بـ بارسا جيت؟

"ليس صحيحًا أننا وظفنا شركات لتشويه سمعة أساطير الفريق، عندما تكون بريء، ما تتمناه هو أن يمر الوقت ويتضح كل شيء".

ثم اختتم حديثه وأعلنها: "سأرشح نفسي لرئاسة برشلونة مرة أخرى، لقد عشت 12 موسمًا في برشلونة، رفقة لابورتا وروسيل، ثم لاحقًا كرئيس للنادي، لقد استحق الأمر ذلك العناء".

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