مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويحدد سعر ستيرلينج

النادي الإنجليزي يحدد سعر لاعبه رحيم ستيرلينج في ظل رغبة برشلونة في الحصول على خدماته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تحديد فريق مانشستر سيتي لقيمة لاعبه رحيم ستيرلينج الذي يسعى برشلونة لضمه إلى صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يتخلى عن لاعب ليفربول السابق بسهولة.

ما هي القيمة التي حددها مانشستر سيتي لستيرلينج؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فالنادي يقدر لاعبه بحوالي 80 مليون جنيه يورو، وهي قيمة مرتفعة للغاية بالنسبة لبرشلونة.

وينتهي تعاقد ستيرلينج مع مانشستر سيتي بنهاية موسم 2022-2023 مما يعني أنه سيصبح مجانيًا بعد موسم ونصف فقط.

ويعاني برشلونة بالفعل من عدة مشاكل على المستوى الإقتصادي في الوقت الحالي، مما يجعل مثل تلك الصفقات في غاية الصعوبة.

لماذا يريد برشلونة ضم ستيرلينج؟

يسعى برشلونة في الأساس لضم ستيرلينج من أجل تعويض الرحيل المنتظر لعثمان ديمبيلي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض ديمبيلي التفاوض بشأن عقده الجديد مع برشلونة، وتؤكد تقارير عديدة أن اللاعب سيرحل بنهاية الموسم الجاري ولديه عدة عروض بالفعل من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل حوالي 135 مليون يورو قبل أربعة أعوام ليعوض رحيل نيمار، لكنه أمضى معظم عقده إما مصابًا أو يتعافى ويتأقلم.

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