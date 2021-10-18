بعد هدفه الأول منذ 11 شهرًا.. كوتينيو: مررت بفترة صعبة جعلتني أقوى

عاش النجم البرازيلي فترة صعبة منذ وصوله لبرشلونة في صفقة قياسية من ليفربول، لكنه يؤكد أنه أقوى من تلك التجربة..

تحدث فيليبي كوتينيو عن أزماته التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في برشلونة قائلاً بأنها تركت "ندبة"، لكنه أكد تلك التجارب جعلته أقوى، وذلك بعد أن أنهى 11 شهرًا من الصيام عن التسجيل.

الكثير كان منتظر من النجم البرازيلي عند انضمامه لبرشلونة من ليفربول خلال سوق الانتقالات في يناير 2018.

لكن سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس، على الرغم من أن صانع الألعاب البالغ من العمر 29 عامًا يبدو أنه بدأ يتحسس طريق العودة إلى جاهزيته بعد إصابة طويلة في الركبة أجبرته على الابتعاد.

ماذا قال كوتينيو؟

قال كوتينيو لـ BarcaTV بعد تسجيل هدفًا في الفوز 3-1 على فالنسيا - هدفه الأول منذ 29 نوفمبر 2020: "كلنا نعرف ما عانيت منه لكني أشعر أنني بحالة جيدة.

"بعد فترة طويلة، تسجيل هدف هو شعور جيد للغاية. إلى جانب ذلك، فاز الفريق.

"لدي رغبة أكثر من أي وقتٍ مضى بعد ما مررت به. لقد كان ف غاية العوبة. الآن هي مجرد ندبة تجعلني أقوى. أريد أن أنجح وأن أكون أفضل فيليبي".

وأضاف: "أردت حقًا تسجيل هدف. أمضيت بضعة أشهر بعيدًا وأنا سعيد بالعمل الذي قمت به.

"هي فقط البداية. أنا سعيد جدًا بالفوز، لقد استحقناه".

ما هي أرقام كوتينيو مع برشلونة؟

كان هدف كوتينيو في الدقيقة 85 ضد فالنسيا هو هدفه الخامس والعشرون لبرشلونة في 97 مباراة.

ويبقى الآن أن نرى هل يكون هناك المزيد خاصةً مع استمرار طرح الأسئلة حول مستقبله.

رغب برشلونة في التخلص من كوتينيو لتخفيف عبء راتبه خلال الصيف، لكن لم يل العرض المناسب للاعب الذي قضى فترة إعارة لمدة موسم مع العملاق الألماني بايرن ميونخ في 2019-20.

لا يزال البرازيلي الدولي مرتبطًا بعقدٍ حتى عام 2023، لكن لديه الوقت لإثبات أحقيته بالتواجد في الكامب نو، خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي وتطلع جماهير برشلونة لإيجاد مُلهم جديد لهم.

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