بارتوميو: برشلونة ينافس نفسه في الليجا ولا أفهم هجوم مدريد على التحكيم

رئيس برشلونة يحدد أهداف البلوجرانا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جوسيب ماريو بارتوميو، رئيس برشلونة، أن الفريق يهدف للتتويج بالبطولات الثلاثة الموسمية وأنه ليس صحيحاً الحديث عن عدم تركيزه بالكأس.

وخسر برشلونة بهدفين نظيفين من إشبيلية في ذهاب ربع النهائي من كأس الملك الأسبوع الماضي، ويخوض لقاء العودة مساء اليوم، الأربعاء.

وقال بارتوميو مع "موندو": "هدفنا تخطي إشبيلية وخوض النهائي والفوز بالكأس، ليس صحيحاً أننا نريد التفريط فيه مقابل دوري الأبطال".

وأتبع: "نريد الثلاث بطولات ونعمل كل عام لبناء فريق قوي لتحقيق الأمر، نريد الفوز بكل مباراة بالدوري وجمع النقاط لأن التتويج بالليجا هدف مهم".

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وواصل: "فزنا بالثلاثية مرتين في تاريخنا وهذه نقطة هامة وهدف واضح لنا، الأمر في الدوري مختلف، برشلونة ينافس نفسه، الدوري تنافسي والمنافسين أقوياء ولكن نريد الفوز في كل مباراة، ولكنه أمر مستحيل".

وعلق بارتوميو على تراجع مستوى التحكيم: "نحن راضون، الهدف من تقنية الفيديو تقليل الأخطاء، التحكيم صعب لأن لعبة الكرة سريعة، ولكن كل عام هناك تطور".

وأردف: "لا أتفهم صراحة هجوم ريال مدريد على التحكيم والتقنية، يجب أن نساعدهم ونساندهم، الهجوم على الفيديو سلبي ولا يساعد".

ويحتاج برشلونة للفوز بثلاثة أهداف نظيفة للعبور لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية.