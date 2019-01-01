ريال مدريد وبرشلونة يراقبان هداف البوندسليجا

تألق كبير للاعب فرانكفورت بالموسم الجاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد انضم لبرشلونة في مراقبة هداف البوندسليجا لوكا يوفيتش، لاعب إينتراخت فرانكفورت.

وانفجرت موهبة يوفيتش التهديفية بالموسم الجاري بعدما سجل 13 هدفاً بالدوري الألماني وخمسة أخرى على صعيد الدوري الأوروبي.

وقالت "آس" إن مسؤولي الفريق الملكي لفت انتباههم قدرات يوفيتش التهديفية وسيتم متابعته لمعرفة مدة مناسبته للانضمام للملكي مستقبلاً.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة يتابع تطور يوفيتش منذ مدة طويلة ويراه مناسباً لأسلوب الفريق، بالإضافة لبايرن ميونخ المهتم بخدمات الصربي هو الآخر.

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ويلعب يوفيتش على سبيل الإعارة من بنفيكا، مع أحقية شراء مقابل مبلغ يقارب 12 مليون يورو فقط، وأكد فرانكفورت عزمه على دفعها لتأمين اللاعب.

وقدرت الصحيفة قيمة يوفيتش السوقية حالياً في حدود 40 مليون يورو، المبلغ الذي قالت إن لا يمثل مشكلة لريال مقارنة بالأسماء الأخرى التي يتابعها في نفس المركز مثل هاري كين وماورو إيكاردي وإيدسون كافاني.

ويبلغ يوفيتش من العمر 21 عاماً فقط وشارك مع المنتخب الصربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة.