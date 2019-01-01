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الانتقالات

جيرو يرفض الصين وسط ترحيب ليون

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Getty Images
بطل العالم فقد مكانه في تشيلسي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو رفض عرضاً من الدوري الصيني براتب ضخم ويفضل الاستمرار في أوروبا.

وتحدث جيرو قبل بضعة أيام عن تخوفه من مستقبله مع تشيلسي بعد تعاقد النادي مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت "ليكيب" أن داليان ييفانج الصيني قدم عرضاً طويل الأمد وبراتب يصل إلى عشرة ملايين يورو للتعاقد مع جيرو، ولكن الفرنسي رفضه.

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وكشفت الصحيفة أن جيرو يرفض اللعب في الصين لرغبته بالحفاظ على مركزه مع المنتخب الفرنسي، ويرى أن الانتقال لآسيا سيضعف حظوظه بالتواجد مع الديوك.

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وعلى الجانب الآخر، رحب جون ميشيل أولاس، مالك ليون، بضم جيرو لصفوفه في حوار مع "لو فيجارو": "تحدثت معه في الأمر وقتما كنا في موسكو الصيف الماضي وحتى سألت أرسين فينجر عنه".

وأكمل: "هو لاعب عظيم ولكن حالياً صفوفنا مكتملة بالأمام، ولكن في حال رحيل أحد بالهجوم سيكون هو مرشحاً طيباً، ولكن أظن صعب بيناير، الفريق مكتمل ولا أعتقد سيرحل أي من مهاجمينا، سأرى مع المدرب".

وفقد جيرو مكانه كأساسي في صفوف تشيلسي بعدما فضل مدربه ماوريتسيو ساري توظيف إيدن هازارد كرأس حربة صريح، بالإضافة لوصول هيجواين مؤخراً.

ويُغلق سوق الانتقالات في فرنسا وأوروبا عموماً بنهاية الغد، الحادي والثلاثين من يناير.

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