"بارتوميو السبب!".. لابورتا يكشف نتائج التحقيق في فضيحة تذاكر فرانكفورت

أعلن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بعض النتائج التي توصلت إليها التحقيقات الأولية في فضيحة بيع التذاكر الموسمية لجمهور فرانكفورت من قبل جمهور برشلونة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأكد لابورتا في مؤتمر صحفي لإعلان ما أفضى إليه التحقيق في هذا الملف، أن هذه نتائج أولية فقط مع وعود بـ"تحليل أعمق" للنتائج الكلية في وقت قريب.

اختراق منظم

وأشار لابورتا إلى أن هناك آليات واضحة تمت لبيع 29435 تذكرة موسمية للألمان، ورغم أن القيود الاعتيادية كانت سارية على بطاقات الائتمان الألمانية إلا أن هناك أكثر من محاولة وصفها رئيس برشلونة بـ"المنظمة" جرت من أطراف ألمانية لشراء ذلك العدد الضخم من التذاكر.

وأكد لابورتا أن هناك تدافعًا تم من نحو 30 ألف ألماني لشراء التذاكر لـ 8 مرات ليؤدي هذا إلى مشاكل في النظام الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر على الموقع وعمله بشكل غير منتظم، لينجحوا في النهاية من الشراء عبر وكلاء رسميين وغير رسميين.

ووصف لابورتا هذا بـ"تفسير فني يمكن تقديمه" لجمهور برشلونة الذي اعتذر له لابورتا عن الظروف الصعبة التي شهدتها هذه المباراة وأفضت إلى هزيمة برشلونة وخروجه من الدوري الأوروبي، البطولة التي كان يطمح تشافي لتحقيقها.

بارتوميو السبب!

وحدد لابورتا عدد الأشخاص الذين دخلوا في ذات اللحظة لشراء التذاكر من ألمانيا وأدوا إلى "غرق" النظام على حد تعبيره، بـ 27201 شخصًا، مؤكدًا أن هذا النظام الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر "موروث من الإدارة السابقة" لبرشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكد الرئيس الكتالوني أنه "سيتم اتخاذ تدابير حتى لا يحدث هذا مرة أخرى، لقد اكتشفنا أن هناك ممارسة غير قانونية حدثت فيما يتعلق بتنظيم الوافدين إلى الملعب وسنقوم بإنهاء العقد مع الجهات المسؤولة عن هذا الأمر".

كما أشار لابورتا إلى أنه سيبدأ اعتماد التذاكر التي تحمل أسماء حاجزيها لحين إرساء نظام معتمد جديد من الإدارة.

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