التسريبات تتواصل.. بيكيه استغل ميسي للتربح من إقامة السوبر الإسباني في السعودية

تكشفت ملامح واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة الإسبانية خلال السنوات الاخيرة، إذ تم تفجير حقيقة استفادة نجم برشلونة جيرارد بيكيه بشكل مادي من تغيير نظام بطولة السوبر الإسباني وإقامتها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

تم هذا من خلال شركة "كوزموس" القابضة التي يملكها بيكيه، والتي اتفقت بشكل يقول اللاعب الإسباني إنه "قانوني" على إقامة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

محادثات مثيرة

صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية نشرت محادثات جمعت بيكيه برئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، كانا يتفقان فيها على إبرام صفقة لعب السوبر الإسباني في السعودية.

وأتى في هذا السياق حديث عن تذليل العقبات بشأن إتاحة وصول كل من ريال مدريد وبرشلونة بشكل قانوني وحصول كل منهما على 8 ملايين يورو، ويحصل الاتحاد الإسباني على 6 ملايين يورو.

التفصيلة المهمة أيضًا هي تقاضي شركة "كوزموس" زهاء 24 مليون يورو على العقد بأكمله، 4 ملايين يورو سنويًا في 6 أعوام.

"إل كونفدينسيال" تكشف أيضًا عن تدخل بيكيه وروبياليس لتغيير رزنامة المسابقات الإسبانية من أجل تحقيق هذا الهدف.

ميسي خلفنا!

وضغط كل من بيكيه وروبياليس لتغيير جدول المباريات بما يوائم الشراكة التجارية القائمة على لعب السوبر الإسباني في السعودية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في السعودية بأشهر الصيف التي كان يقام بها السوبر الإسباني وبالذات في أغسطس الذي أبرمت فيه تلك العقود لأول مرة.

بل إن المحادثات التي كشفتها الصحيفة أشارت إلى استغلال الطرفين لشعبية ليونيل ميسي الجارفة لتحقيق الهدف، وظهرت في المحادثات بوضوح أن بيكيه يغري روبياليس بقوله: "لدينا ليو (ميسي) خلفنا" في إشارة إلى ضمان تحصيل أي مقابل مادي نظرًا لمشاركة النجم الأرجنتيني السابق لبرشلونة في تلك البطولات.

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