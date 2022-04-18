بيكيه يرد على الاتهامات: الشيء الوحيد الغير قانوني هو تلك التسجيلات!

أكد النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن موقفه سليم تمامًا فيما يتعلق بأمر السوبر الإسباني وتلقي عمولات على نقله.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب بنفسه عبر حسابه في موقع "تويتش"، خلال حوار ظهر فيه للرد على الاتهامات التي نُسبت له.

بيكيه قال: "كل شيء حدث في هذا الأمر كان قانونيًا، أنا أظهر لكم الآن لأنني لا يوجد لدي ما أخفيه، أنا فخور بما أقوم به".

وأضاف: "الأمر الوحيد الغير قانوني في كل ما حدث كان تسريب تلك المحادثات المُسجلة، لا نحتاج للكثير من الذكاء حتى نعرف من كان خلف التسريبات".

وأردف: "كل ما قمت به هو مساعدة الاتحاد الإسباني، قبل ذلك كانوا يحصلون على 120 ألف يورو من بطولة السوبر، الآن أصبحوا يحصلون على 40 مليونًا".

وأكمل: "العمولة التي حصلت عليها شركتي لم تكن من الاتحاد الإسباني، وفي النهاية كانت عمولة منخفضة، الطبيعي يكون بين 15 و20%".

واختتم تصريحاته: "لا أملك شركة كوسموس وحدي، لدي شركائي ولا نملك أي تأثير على أي قرارات، ولدينا الكثير من الأعمال المشتركة مع الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري والاتحاد الأوروبي، وسنتخذ كافة الإجراءات ضد من سرب تلك المحادثات".

جدير بالذكر أن بيكيه كان قد غاب عن لقاء برشلونة الأخير ضد قادش في الدوري الإسباني والذي انتهى فوز الضيوف بهدف نظيف بملعب كامب نو.