بعد اتهامه بإهانة الكرة السعودية .. رئيس دوري يلو يفاجئ الأهلي ووليد معاذ بموقفه

الكثيرون هاجموا وليد معاذ بقوة لعدم احتفال لاعبوا الأهلي بلقب دوري يلو، فماذا عن موقف الرابطة؟

فاجأ طلال العبيدي؛ الرئيس المكلف بإدارة رابطة دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بتعليقه حول واقعة عدم احتفال اللاعبين بالتتويج بلقب البطولة.

الراقي توج بلقب دوري يلو لأول مرة في تاريخه، إذ إن الموسم الجاري شهد المشاركة الأولى له في هذه الدرجة، وهو ما مثل صدمة لجماهيره ومنسوبيه، لذلك تسلم قائد الفريق ياسر المسيليم الدرع، ثم غادر اللاعبون على الفور الملعب رافضين الاحتفال، بينما وقف موسيماني وحيدًا بجانب جهازه المعاون خلال مراسم الاحتفال، وعلامات الصدمة والدهشة على وجهه.

لكن واجه وليد معاذ اتهامات قاسية من عديد الإعلاميين والبرامج الرياضية، بإهانته للكرة السعودية في ظل التقليل من مسابقة معتمدة.

وحول هذه الواقعة، قال العبيدي، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "الكل تحدث عن قوة الموسم الجاري من دوري يلو على المستوى التسويقي والفني ونسبة المشاهدة، هذه الأمور ما ننتبه لها، لكن الأمور الأخرى ترتبط بالنادي المتوج، أندية كثيرة على مستوى العالم لا تحتفل، كل نادٍ له طريقته، وربما الأهلي رأى أن هذه الطريقة هي المناسبة له".

وأضف: "بالعكس أود أن أشكر وليد معاذ، الرجل يتسم بالأخلاق والنبل، وأفخر أن هناك شاب سعودي بكفاءته وكافة من تواصلنا معهم بشكل مباشر من الأهلي، ومن ناحيتنا كرابطة نبارك للأهلي والحزم والأخدود والرياض صعودهم لدوري المحترفين، وهذه هي الأشياء الجميلة التي نركز عليها".

جدير بالذكر أن الأهلي هبط لدوري يلو بعد موسم كارثي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022م، اختتمه محتلًا المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة.