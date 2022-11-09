أخبار ريال مدريد: لغز بنزيما.. فينيسيوس "المستفز" وإصرار بيريز

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو وما يدور داخل الكواليس

يواصل ريال مدريد استعداداته لمباراة هامة ضد قادش في الدوري الإسباني الخميس، وذلك للخروج من تبعات التعثر أمام جيرونا ورايو فاييكانو وفقدان الصدارة لصالح الغريم التقليدي برشلونة.

وتتجلى أزمة غياب نجم الفريق كريم بنزيما عن ريال مدريد، فيما يذهب البعض إلى أن الفرنسي لا يريد بذل جهد كبير قبل خوض مونديال قطر 2022.

كما تتجدد مطالبات فلورنتينو بيريز بإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي لا يبدو رئيس ريال مدريد متنازلًا عن مشروعها.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

"جول" يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف وما يدور في كواليس النادي الملكي.

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

حصل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على جائزة أفضل رئيس لعام 2022 التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

بيريز أكد على سعيه من أجل تطوير كرة القدم، متمثلة في مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، كما أشاد بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

يواصل كريم بنزيما غيابه عن تدريبات ريال مدريد، قبل التوقف الدولي من أجل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر يوم 20 نوفمبر القادم.

وكشفت شبكة "RMC Sport" الفرنسية أن بنزيما غاب عن مران فريقه اليوم الأربعاء، مما يعنى عدم مشاركته في مواجهة ريال مدريد القادمة أمام قادش يوم غدًا الخميس في الجولة ال14 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سلوك فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق، والذي يراه البعض استفزازيًا، كما قيم حالة كريم بنزيما مهاجم الفريق والشائعات حول ابتعاده عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وقال أنشيلوتي عن استفزازات فينيسيوس: "يبدو أن فينيسيوس مستفز أنه الشخص الذي يتلقى أكبر عدد من الأخطاء وأكبر عدد من الصفعات وكذلك أكبر عدد من الدفعات، الواقع مختلف ويجب أن تحترمه على المستوى الشخصي، لا يُقال سوى القليل عن اللعب النظيف في إسبانيا ولكنه أكثر شيوعًا في البلدان الأخرى ويمكن أن يكون أهم شيء في كرة القدم، فينيسيوس يجب أن يتحسن، يدخل المرء الملعب للعب كرة القدم، وليس للاستفزاز، لكن بالطبع يمكنه التحسن لأنه شاب وسيفعل ذلك هو يحب كرة القدم ويلعب أفضل ما يمكن، الاستفزاز ليس بالعادة ومن يفعله غير صحيح ويصعب تعليمه لأنه يعتقد أنه لا يوجد استفزاز".