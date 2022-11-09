فلورنتينو بيريز: سأقاتل بكل قوتي لتغيير كرة القدم

رئيس ريال مدريد لن يتنازل عن مشروع السوبر ليج.

حصل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على جائزة أفضل رئيس لعام 2022 التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

بيريز أكد على سعيه من أجل تطوير كرة القدم، متمثلة في مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، كما أشاد بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

وقال بيريز في تصريحات للصحيفة الإيطالية عقب تسلمه الجائزة: "في العشرين عامًا الماضية، وصل جيل جديد وتغير العالم وتغير كل شيء في حياتنا، لذا فإن كرة القدم يمكن أن تتأقلم فقط، كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة بحق لا يمكننا السماح للرياضات الأخرى الأكثر تنظيماً والموجهة نحو التغيير والحداثة بالاستفادة من هذا لإبعاد هذا الوضع المتميز عن كرة القدم".

وأضاف: "أنا أعمل مثل أسلافي ومن قبلي للتكيف مع الأوقات التي أعيش فيها لا يمكننا السماح للشباب بأن يحبوا كرة القدم أقل وأقل لأن الألعاب التي نقدمها أقل جاذبية، لا يمكننا السماح بذلك، يجب علينا جميعًا أن نفكر معًا ونمنح الشباب الذين يمثلون المستقبل وكذلك كرة القدم ما يتوقعونه منا هذا ما نعمل عليه وسأقاتل بكل قوتي حتى لا تفقد كرة القدم مكانتها المتميزة وتظل ملك الرياضة في جميع القارات".

وأثنى بيريز على كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قائلًا: "إنه بلا شك أفضل مدرب لريال مدريد، لأنه يعرفنا منذ سنوات عديدة إنه يعرف قيمنا ويعرف كيف ينقلها للاعبين هذا يجعله المدرب المثالي من الصعب العثور على مدرب أفضل من أنشيلوتي".