قبل أيام من المونديال .. بنزيما يواصل غيابه عن تدريبات ريال مدريد

ريال مدريد يفتقد خدمات لاعبه الفرنسي قبل انطلاق كأس العالم.

يواصل كريم بنزيما غيابه عن تدريبات ريال مدريد، قبل التوقف الدولي من أجل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر يوم 20 نوفمبر القادم.

وكشفت شبكة "RMC Sport" الفرنسية أن بنزيما غاب عن مران فريقه اليوم الأربعاء، مما يعنى عدم مشاركته في مواجهة ريال مدريد القادمة أمام قادش يوم غدًا الخميس في الجولة ال14 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأشار التقرير إلى أن بنزيما يعاني من إصابة في فخذه الأيسر تمنعه من المشاركة مع فريقه قبل انطلاق المونديال.

ريال مدريد فرط في صدارة الدوري الإسباتي بعد السقوط في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من الدنمارك وأستراليا وتونس.