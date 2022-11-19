أخبار ريال مدريد اليوم: ذكريات نافاس السعيدة.. وظلمتم بنزيما يا جماهير الملكي!

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم السبت 19 نوفمبر 2022، وما هي الأجواء المحيطة بالنادي الملكي ولاعبيه قبل كأس العالم وتحركات الريال في الميركاتو؟

يقوم لاعبو ريال مدريد الدوليون بالاستعداد بأفضل شكل ممكن لكأس العالم 2022 المقامة في قطر والتي بقيت عليها ساعات قليلة.

في خضم ذلك، تبدو الحالة البدنية للنجم كريم بنزيما محل شك كبير، ويبدو أن جماهير ريال مدريد ظلموه حينما كانوا يقولون إنه يتمارض ويدعي الإصابة.

بينما تبرز تصريحات قوية من البرازيلي فينيسيوس جونيور ولماذا كان يخاف الغياب عن كأس العالم؟.

في الموضوع التالي نقدم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 في سوق الانتقالات واستعدادات كأس العالم وكل ما يحيط بالنادي الملكي.

أخبار ريال مدريد اليوم 19 نوفمبر 2022 "19-11-2022"

تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم منتخب السيليساو ونادي ريال مدريد عن العديد من الأشياء مثمنًا نصائح زملائه الكبار في البرازيل وريال مدريد وبالتحديد نيمار وكريم بنزيما.

وقال فينيسيوس في تصريحات لوكالة "رويترز": "لقد خاض الكثير من الأشياء في سن صغيرة، لعب تحت ضغوط كبيرة للغاية، إنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يتأكدون أن كل شيء يسير بشكل جيد للجيل الجديد، حلم تحول إلى حقيقة أن أكون معه لأنني كبرت وأنا أتخذه قدوة لي، ما يفعله كقائد مهم للغاية، إنه يعلم أنه بمساعدتنا نستطيع الفوز وعمل كأس عالم عظيم".

وأضاف: "تعلمت أن أسمع للاعبين ذوي الخبرة الأكبر مثل بنزيما ونيمار، الأمر يساعدني في ريال مدريد والبرازيل أين فعل اللاعبون العديد من الأشياء وتوجوا بألقاب عديدة في مسيرتهم يفيدني بشكل واضح".

تلقى ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم، بعد تأكد غياب كريم بنزيما عن مواجهة أستراليا.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سبق أن أكد حصول بنزيما على الشهادة الطبية اللازمة من الأطباء قبل أسبوعين، ولكن اللاعب لا يزال يعاني من إجهاد عضلي بسيط.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن بنزيما لن يشارك أمام أستراليا، لعدم اكتمال جاهزيته، بعد تدربه بشكل فردي بمعسكر الديوك وفشله في التواجد بالمران الجماعي للفريق.

قرر المنتخب الإنجليزي الاستعداد لكأس العالم عن طريق الانتباه إلى أدق التفاصيل، ومنها كيفية التزحلق على أرض الملعب من أجل قطع الكرة.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كشفت عن قيام الثلاثي كايل ووكر، كيران تريبيير وبن وايت، بحلق شعر أرجلهم بالكامل، لتسهيل عمليات التزحلق لتحسين مستواهم من الناحية الدفاعية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يذكرنا بالحادثة الغريبة التي وقعت في 2017، عندما تعرض ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد لإصابة غير عادية أبعدته عن مباراة في دوري أبطال أوروبا، بسبب بثرة ناجمة عن حلق ساقيه.

تحول قائد ونجم كوستاريكا كيلور نافاس إلى حلاق أثناء مونديال قطر 2022، المهنة التي اعتاد عليها أيضاً في ريال مدريد.

حارس المرمى اشتهر في فترته مع الملكي بإتقان مهنة الحلاقة، وظهر في عدة فيديوهات وهو يقص شعر نجوم الفريق مثل إيسكو وألفارو موراتا.

ذهب بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم مع فرنسا، بعدما أوضح للنادي الألماني رغبته في الرحيل بأقرب فرصة ممكنة.

اللاعب عقده ينتهي مع بايرن في عام 2024 ولا ينوي التوقيع على عقد جديد مع البافاري، لذلك تم عرضه للبيع بدلًا من دخوله العام الأخير من عقده وخسارته بالمجان.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة قام بالتواصل مع معسكر اللاعب تمهيدًا لضمه، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.