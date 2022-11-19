نجم بايرن ميونخ يشعل الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة

الاتصالات بدأت بالفعل!

ذهب بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم مع فرنسا، بعدما أوضح للنادي الألماني رغبته في الرحيل بأقرب فرصة ممكنة.

اللاعب عقده ينتهي مع بايرن في عام 2024 ولا ينوي التوقيع على عقد جديد مع البافاري، لذلك تم عرضه للبيع بدلًا من دخوله العام الأخير من عقده وخسارته بالمجان.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة قام بالتواصل مع معسكر اللاعب تمهيدًا لضمه، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وعلى الجانب الآخر يبحث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن لاعب جديد بنفس المركز، بسبب اقتراب لوكاس فاسكيز من الرحيل، وهبوط مستوى دانييل كارباخال وإمكانية مغادرته هو الآخر.

ولذلك بدأ السباق مبكرًا بين ريال وبرشلونة على ضم بافارد الذي دخل في خلافات عديدة مع ناديه الفترة الأخيرة، بسبب سلوكه من ناحية وعدم مشاركته بانتظام من ناحية أخرى.

ومن المتوقع أن يسمح بايرن للاعب بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم في حالة وصول العرض المناسب للحصول على خدماته.