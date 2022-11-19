صدمة فرنسية .. الإصابة تُبعد بنزيما عن مواجهة أستراليا

الشكوك تتصاعد حول لياقة مهاجم ريال مدريد

تلقى ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم، بعد تأكد غياب كريم بنزيما عن مواجهة أستراليا.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سبق أن أكد حصول بنزيما على الشهادة الطبية اللازمة من الأطباء قبل أسبوعين، ولكن اللاعب لا يزال يعاني من إجهاد عضلي بسيط.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن بنزيما لن يشارك أمام أستراليا، لعدم اكتمال جاهزيته، بعد تدربه بشكل فردي بمعسكر الديوك وفشله في التواجد بالمران الجماعي للفريق.

وكان الظهور الأخير لبنزيما مع ريال مدريد، عندما لعب 30 دقيقة فقط يوم 19 أكتوبر الماضي ضد إلتشي بالدوري الإسباني، لتصبح لياقته محل الكثير من الشكوك التي قد تقلل من قدرته على إحداث تأثير كبير في مونديال قطر.

يذكر أن فرنسا تلعب في المجموعة الرابعة بالمونديال، وتخوض مواجهاتها ضد كل من أستراليا والدنمارك وتونس.