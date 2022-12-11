أخبار ريال مدريد اليوم: سخرية أنشيلوتي من أسطورة الفريق.. ومبابي يفتح الجراح

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

الانتقادات لم تعد مختفية في ريال مدريد حول الفرنسي كريم بنزيما الذي يغيب عن فترة حساسة من الموسم لا يريد فيها الفريق الملكي أن يفقد حظوطه في المنافسة المحلية.

البعض يرى أن إصابة بنزيما تستدعي ذلك الأمر والبعض الآخر يرى أن الفرنسي يحاول الهروب الآن من أجل اللحاق بكأس العالم 2022.

حوار آخر لكيليان مبابي يفتح الجرح المتعلق بعدم انضمامه إلى الملكي في الميركاتو الصيفي المنصرم.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في هذا التقرير نستعرض لكم أخبار ريال مدريد اليوم وأبرز الملفات المتعلقة بالنادي الملكي وأخبار الانتقالات وتحركات الفريق في الميركاتو.

أخبار ريال مدريد اليوم 12 نوفمبر 2022 "12-11-2022"

سخر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ولاعبه فيديريكو فالفيردي من نجم الفريق لوكا مودريتش بعد فرصته الضائعة في مباراة قادش الأخيرة بالليجا.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الملكي بهدفين نظيفين عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة للكرواتي أمام المرمى الخالي، ليضعها الأخير في الخارج بغرابة شديدة.

عاد نجم ريال مدريد كريم بنزيما إلى فريقه القديم ليون لليلة واحدة من أجل تقديم الكرة الذهبية التي فاز بها مؤخراً عقب موسم استثنائي مع الملكي.

واستغل ليون مباراته مع نيس الأخيرة قبل كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الفرنسي، ليقدم صاحب الأصول الجزائرية الجائزة لجماهير الفريق.

يرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن قرار البقاء في صفوف نادي العاصمة الفرنسية بدلًا من الرحيل مجانًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضي غير من عقلية الشعب الفرنسي.

نجم باريس سان جيرمان ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بنهاية تعاقده في صيف 2022، قبل أن يقرر تجديد تعاقده والبقاء في نادي العاصمة إلى صيف 2025 في صفقة قياسية ليصبح أكثر اللاعبين حصولًا على أجر في العالم.