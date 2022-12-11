بالدموع .. عودة "الملك" بنزيما إلى ليون
عاد نجم ريال مدريد كريم بنزيما إلى فريقه القديم ليون لليلة واحدة من أجل تقديم الكرة الذهبية التي فاز بها مؤخراً عقب موسم استثنائي مع الملكي.
واستغل ليون مباراته مع نيس الأخيرة قبل كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الفرنسي، ليقدم صاحب الأصول الجزائرية الجائزة لجماهير الفريق.
ودخل بنزيما قبل المباراة ملعب "جروباما" الذي تجهزت جماهيره بالأضواء لاستقبال نجمها السابق، وتم استقباله من قبل مسؤولي ليون في أرضية الملعب مع الكرة الذهبية.
وانهمرت دموع نجم الفريق الملكي مع ترديد الجماهير لاسمه في المدرجات الملعب الذي غادره نحو سانتياجو برنابيو في 2009.
😍LES FRISSONS 😍@Benzema présente son Ballon d'Or au peuple lyonnais !#OL #Benzema #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/V4gUCXOFhR— Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 11, 2022
يذكر أن بنزيما غائب عن المشاركة في الأسابيع الماضية مع ريال مدريد بسبب الإجهاد العضلي، ولكن سينضم بشكل طبيعي لمعسكر فرنسا استعداداً للمونديال في الساعات المقبلة.
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