"محظوظ للتواجد في كأس العالم" .. أنشيلوتي يسخر من فرصة مودريتش الضائعة

سخر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ولاعبه فيديريكو فالفيردي من نجم الفريق لوكا مودريتش بعد فرصته الضائعة في مباراة قادش الأخيرة بالليجا.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الملكي بهدفين نظيفين عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة للكرواتي أمام المرمى الخالي، ليضعها الأخير في الخارج بغرابة شديدة.

We're not used to seeing Modric miss those... 😮 pic.twitter.com/pd3nNht57Y