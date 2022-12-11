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لوكا مودريتش

"محظوظ للتواجد في كأس العالم" .. أنشيلوتي يسخر من فرصة مودريتش الضائعة

هيثم محمد
هيثم محمد
11:12 ص غرينتش+2 12‏/11‏/2022
GFX Luka Modric
حتى الكرواتي سخر من نفسه بعد تلك الكرة!

سخر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ولاعبه فيديريكو فالفيردي من نجم الفريق لوكا مودريتش بعد فرصته الضائعة في مباراة قادش الأخيرة بالليجا.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الملكي بهدفين نظيفين عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة للكرواتي أمام المرمى الخالي، ليضعها الأخير في الخارج بغرابة شديدة.

ولم يفوت أنشيلوتي الفرصة للسخرية من نجمه عقب اللقاء وقال للإعلام: "قلت له لا مشاكل، ولكن لا أعلم كيف سيتواجد في كأس العالم مع كرواتيا، محظوظ للغاية!".

فالفيردي استخدم وسائل التواصل للسخرية من زميله وكتب: "يبدو أنهم حركوا المرمى"، ليرد مودريتش نفسه قائلاً: "سمعت أن أحدهم أهدر فرصة سهلة للغاية اليوم".

يذكر أن ريال مدريد ختم مبارياته في الليجا قبل التوقف الخاص بكأس العالم بالانتصار بهدفين مقابل واحد على ضيفه قادش، ليواصل مطاردة برشلونة في القمة.

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