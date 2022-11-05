أخبار ريال مدريد اليوم: أسطورة النادي يحمل نبأ صادمًا.. وليفربول يقلق الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للملكي في الميركاتو؟

أخبار مقلقة متباينة لريال مدريد اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، سواء على مستوى الميركاتو والهدف الأهم للملكي وهو الإنجليزي جود بيلينجهام، أو فيما يتعلق بإلغاء محتمل لبطولة كأس العالم للأندية.

أسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس تحدث من موقعه سفيرًا للفيفا وأكد أن هناك حديثًا عن إلغاء كأس العالم للأندية في ظل الرزنامة غير المنتظمة للموسم الكروي الجاري بسبب مواعيد كأس العالم.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في السطور التالية نقدم آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وما هي الصفقات التي يستهدفها النادي الملكي؟.

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

كشف البرازيلي روبرتو كارلوس عن خبر صادم للأندية العربية وهو اتجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي كانت بمثابة بوابة العرب نحو العالمية.

وشارك فريقا الهلال السعودي والأهلي المصري في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، فيما لم يُحدد بعد موعد ومكان النسخة القادمة في ظل الحديث عن إمكانية إقامتها في الإمارات أو الصين خلال الربع الأول من العام القادم.

كارلوس تحدث عن الأمر في مقطع فيديو خاص بقناة "كانال دو بينجا" قائلًا "أنا سفير للفيفا وهناك الكثير من الحديث في الكواليس عن البطولة، كأس العالم للأندية ليست مجدية حاليًا والحديث يدور عن إمكانية توقفها في أي لحظة".

كشف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن السر وراء الطريقة التي لعب بها ركلة الجزاء أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بنزيما كان من أهم العناصر التي قادت ريال لتحقيق اللقب، حيث خطف الأنظار في العديد من المناسبات، كان من أبرزها مواجهة سيتي التي سجل خلالها ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4/3 على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف النهائي، قبل التعويض بتحقيق الفوز 3/1 في الإياب على سانتياجو برنابيو.

وقال بنزيما في تصريحات مع اليوتيوبر الشهير "زاك ناني":"في ركلات الجزاء أنت دائمًا تنظر للعديد من الأشياء قبل التسديد مثل نتيجة المباراة، كنت أرغب في لعب ركلة جزاء على طريقة بانينكا لفترة طويلة، وانتظرت القيام بذلك في إحدى المباريات الهامة، مثلما فعل زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم".برشلونة يراقب زاها وليفربول يصدم ريال مدريد

أوضحت "ماركا" أن ريال مدريد بدأ يشعر بعدم التفاؤل بخصوص إمكانية ضم جود بيلينجهام.

وفسرت الصحيفة المدريدية الأمر بسبب دخول ليفربول بقوة سباق ضم الشاب الإنجليزي والحديث عن عرض مغري على الصعيد المادي.