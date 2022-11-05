أخبار برشلونة اليوم: صفقة مستهدفة جديدة.. وبيكيه عرض مستمر

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

حينما يعتزل لاعب بحجم جيرارد بيكيه فإنه من الطبيعي أن تواجه سيلًا من الأخبار المتعلقة بالأمر، بسبب الإرث الكبير الذي تركه المدافع الأسطوري في النادي.

ولذلك فإننا ولليوم الثالث على التوالي منذ إعلان الخبر لا ننفك نطالع الأخبار التي تتعلق بكواليس رحيل قائد البلوجرانا.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

في السطور التالية نقدم آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة وكواليس اعتزال جيرارد بيكيه.

أخبار برشلونة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

كواليس جديدة حول القرار الصادم من جيرارد بيكيه بإنهاء مسيرته الطويلة مع برشلونة واعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

كواليس جديدة بين تشافي مدرب برشلونة ومدافع الفريق جيرارد بيكيه، تسببت في اعتزال النجم المخضرم لكرة القدم بشكل نهائي.

استغل ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة السابق ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي، اعتزال جيرارد بيكيه لمهاجمة الفريق الكتالوني.

بيكيه أعلن مساء الخميس الماضي، اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، وهي الأنباء التي صدمت جميع عشاق برشلونة وجماهير اللعبة بشكل عام.

بوتش قال على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام":"شكرًا جزيلًا لك على هذه السنوات الطويلة، أنت مثال لكل الرجال الذين استمتعنا بهم منذ أن كنا صغارًا".

فجرت "Evening Standard" مفاجأة كبرى بعد أن قالت إن برشلونة يراقب نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها.

لاعب مانشستر يونايتد السابق عقده ينتهي بحلول يونيو المقبل، وهو ما يجعله هدفاً لبرشلونة بحسب التقرير الإنجليزي.