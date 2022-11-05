بنزيما : أردت تقليد زيدان وسأعود إلى ليون بهذه الطريقة فقط!

صدمة لرئيس النادي الفرنسي

كشف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن السر وراء الطريقة التي لعب بها ركلة الجزاء أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

بنزيما كان من أهم العناصر التي قادت ريال لتحقيق اللقب، حيث خطف الأنظار في العديد من المناسبات، كان من أبرزها مواجهة سيتي التي سجل خلالها ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4/3 على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف النهائي، قبل التعويض بتحقيق الفوز 3/1 في الإياب على سانتياجو برنابيو.

وقال بنزيما في تصريحات مع اليوتيوبر الشهير "زاك ناني":"في ركلات الجزاء أنت دائمًا تنظر للعديد من الأشياء قبل التسديد مثل نتيجة المباراة، كنت أرغب في لعب ركلة جزاء على طريقة بانينكا لفترة طويلة، وانتظرت القيام بذلك في إحدى المباريات الهامة، مثلما فعل زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم".

وأضاف:"أتيحت لي الفرصة أخيرًا على ملعب الاتحاد بعد إضاعتي لركلتين جزاء في المباراة السابقة، لذلك كنت أنتظر التسجيل دون أي ضغوط، وضعت الكرة على الأرض وسددتها بطريقة بانينكا ودخلت المرمى".

وأما عن إمكانية العودة إلى فريقه السابق ليون:" تركت صورة جميلة عند رحيلي عن النادي، الأمور يجب أن تبقى كما هي، لا يمكنك الرحيل والعودة مرة أخرى، فعلت ما كان ينبغي علي القيام به ولن أعود إلى هناك كلاعب، ولكن لا يزال ليون هو الفريق المفضل لي، سأكون في غاية السعادة لو عدت إلى هناك للعمل داخل النادي".

يذكر أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون قد صرح أكثر من مرة الفترة الأخيرة، حول رغبته في إعادة بنزيما إلى النادي الفرنسي قبل اعتزاله كرة القدم.