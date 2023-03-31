تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تعاقدات كثيرة من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.
ولا شيء أهم في الآونة الأخيرة من الحديث عن عودة النجم ليونيل ميسي الذي رحل عن النادي في صيف 2021، ومن يومها يمني الأنصار أنفسهم بعودة مظفرة لنجم باريس سان جيرمان الحالي.
في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.
أخبار برشلونة اليوم الجمعة 31 مارس 2023:
تشافي عن عودة ليونيل ميسي: اقتربنا من لقبين.. وتحدثونني عن صفقة للموسم المقبل!
الأمر لم يعد سرًا .. برشلونة يعترف بمحاولة استعادة ليونيل ميسي! !
تشافي عن عودة ليونيل ميسي: اقتربنا من لقبين.. وتحدثونني عن صفقة للموسم المقبل!
تحدث مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز من جديد عن عودة محتملة لزميله السابق ليونيل ميسي إلى أروقة البلوجرانا في ظل التقارير التي تربطه دائمًا بالوجود في النادي الذي ترعرع فيه.
وقال تشافي بوضوح إن "هذا ليس الوقت الأنسب للحديث عن عودة ليو، نحن في خضم مرحلة صعبة ننافس فيها على لقبين هامين!، هذا ليس أفضل وقت لمناقشة الأمر بالنسبة للنادي واللاعبين".. (طالع التفاصيل)
وسط محاولات برشلونة .. ميسي يضع شرطه الوحيد للبقاء في باريس
وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، شرطه الوحيد من أجل البقاء مع باريس سان جيرمان والتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.
باريس دخل في مفاوضات مع صاحب الـ35 سنة خلال الفترة الماضية لإقناعه بالتجديد، ولكن الأمور متوقفة لتنتشر التكهنات حول مصير النجم المخضرم.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ميسي كان يشعر بالارتياح في باريس، وبعد الفوز بكأس العالم لم يكن لديه أي قلق داخل النادي، ولكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعلت الشكوك تعود من جديد تجاه المشروع الرياضي للعملاق الفرنسي.. (طالع التفاصيل)
الأمر لم يعد سرًا .. برشلونة يعترف بمحاولة استعادة ليونيل ميسي! !
اعترف رافا يوستي نائب جوان لابورتا رئيس برشلونة، باحتمالية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني في الصيف القادم.
ميسي رحل عن برشلونة في 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية التي عاشها النادي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان ليقدم مستويات جيدة، ولكنه لم يوقع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي بعد نهاية هذا الموسم.
وقال يوستي في تصريحات خلال تقديم كأس العالم للأندية بأكاديمية برشلونة:"ليو وعائلته يعرفون المودة التي أشعر بها تجاهه، شاركت في مفاوضات لم تؤت ثمارها قبل عامين، ولكننا نريد عودته وكذلك الجماهير سترحب بعودة هذه القصة الجميلة من جديد لكتابة النهاية السعيدة المثالية". (طالع التفاصيل)
محمد صلاح أو نجم توتنهام .. برشلونة يُحضر مفاجأة في الميركاتو الصيفي!
يبحث نادي برشلونة عن تقوية الجبهة اليسرى الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية القادم، لمواصلة التحسن على المستوى المحلي والقاري، بعد تقديم أداء هزيل في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.
وكشف برنامج "Tot Costa" في كتالونيا راديو أن النادي الإسباني يريد التعاقد مع مهاجم كبير للاستحواذ على جميع البطولات في المستقبل.. (طالع التفاصيل)
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