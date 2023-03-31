وسط محاولات برشلونة .. ليونيل ميسي يضع شرطه الوحيد للبقاء في باريس

دوري الأبطال كان نقطة تحول كل شيء

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، شرطه الوحيد من أجل البقاء مع باريس سان جيرمان والتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

باريس دخل في مفاوضات مع صاحب الـ35 سنة خلال الفترة الماضية لإقناعه بالتجديد، ولكن الأمور متوقفة لتنتشر التكهنات حول مصير النجم المخضرم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ميسي كان يشعر بالارتياح في باريس، وبعد الفوز بكأس العالم لم يكن لديه أي قلق داخل النادي، ولكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعلت الشكوك تعود من جديد تجاه المشروع الرياضي للعملاق الفرنسي.

وأوضحت أن شرط ميسي للتوقيع على عقد جديد، هو معرفة التفاصيل الخاصة بمشروع النادي، في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل المدرب كريستوف جالتييه.

ومن ناحية باريس يستمر إصرار النادي على إبقاء اللاعب بحديقة الأمراء حتى ولو لمدة عام واحد، مع التكفل بالمطالب المادية للنجم الأرجنتيني.

وأما بالنسبة لبرشلونة فميسي على علم بالجهود المبذولة لإعادته، ولكن وقتها سيكون على جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الخروج للاعتذار للاعب وتوضيح بعض الكلمات التي قالها بعد رحيله.

يذكر أن ميسي يمر بفترة مميزة مع باريس من الناحية الرقمية هذا الموسم، بتسجيله 18 هدفًا وصناعة 17 في 32 مباراة بكل البطولات.