الأمر لم يعد سرًا .. برشلونة يعترف بمحاولة استعادة ليونيل ميسي!

شكوك حول مستقبل أنسو فاتي وعودة محتملة لأسطورة النادي

اعترف رافا يوستي نائب جوان لابورتا رئيس برشلونة، باحتمالية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني في الصيف القادم.

ميسي رحل عن برشلونة في 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية التي عاشها النادي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان ليقدم مستويات جيدة، ولكنه لم يوقع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي بعد نهاية هذا الموسم.

وقال يوستي في تصريحات خلال تقديم كأس العالم للأندية بأكاديمية برشلونة:"ليو وعائلته يعرفون المودة التي أشعر بها تجاهه، شاركت في مفاوضات لم تؤت ثمارها قبل عامين، ولكننا نريد عودته وكذلك الجماهير سترحب بعودة هذه القصة الجميلة من جديد لكتابة النهاية السعيدة المثالية".

وأضاف:"نحن نحب ميسي وهو كذلك يحب برشلونة، النادي سيقوم بتقديم خطة الجدوى والدخل إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في غضون شهرين، وإذا تم توفير جميع الشروط سنكشف عن احتمالية حدوث الصفقة، الرئيس تربطه علاقة جيدة بليو ووالده".

وتابع:"سنحرص على احترام باريس سان جيرمان بأقصى شكل ممكن في الوقت الذي سندرس فيه الظروف الممكنة لإعادة ليو إلى برشلونة".

وعن استمرارية أنسو فاتي بعد تصريحات والدته:"لقد تحدثت معه، دعنا نرى ما سيحدث، أنا لدي طفلان وأتفهم شعور الأب، أنسو مرتبط ببرشلونة ويؤمن بهذا المشروع، لكن لا يمكنني ضمان استمراره بنسبة 100% لأن الأمر لا يعتمد علي وحدي".

وفي نهاية حديثه شدد يوستي على عدم قلق برشلونة تجاه التكهنات الأخيرة حول حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، على خلفية قضية رشوة الحكام بدفع الأموال لخوسيه نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الإسبانية.