أخبار برشلونة اليوم: صراع إنجليزي على عثمان ديمبيلي .. ويوفنتوس مستعد لإعادة فرانك كيسييه إلى إيطاليا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 20 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 20 مارس 2023:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت وجود صراع من جانب نيوكاسل يونايتد وتشيلسي من أجل الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصيف المقبل.

عقد الفرنسي الدولي مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، ويملك بندًا في عقده الحالي يتيح له الرحيل مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يزيد اهتمام أندية إنجلترا بضمه.

علق سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة على إمكانية عودة ليونيل ميسي للفريق وكيفية استقبالهم له للصحافي جيرارد روميرو وقال له: "بأذرع مفتوحة، من الذي لن يكون مستعدًا لعودة ميسي؟ في النهاية، لا نريد التحدث كثيرًا لأنه هو والرئيس والنادي والمدرب من يقررون، لكن لو كان الأمر بيد اللاعبين فنحن ننتظره من الآن". (طالع التفاصيل)

تحدث متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج مع "زيجو سبورت" بخصوص مستقبله، وأجاب على سؤال بخصوص الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الذي ارتبط به الآن لقرابة العام.

ورد الدولي الهولندي: "لا أعتقد، ولكن بالتأكيد لا تعرف ما قد يحدث، ولكن أنا سعيد للغاية هنا في برشلونة".

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالية أشار إلى أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض إلى برشلونة للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط "البلوجرانا" وإعادته من جديد إلى إيطاليا.

وعلى الرغم من أن كيسييه يحظى بإعجاب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، إلا أنه لا يشارك كأساسي بشكل منتظم، مما قد يفتح الباب أمام رحيله في نهاية الموسم.