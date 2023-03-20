سيرجي روبيرتو مُغريًا ليونيل ميسي بعد صافرات استهجان جماهير باريس: سنعامله جيدًا جدًا في برشلونة

سيرجي روبيرتو ينتظر ليونيل ميسي بأذرع مفتوحة وكل ترحاب

سيستقبل الإسباني سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، زميله وقائده السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بأذرع مفتوحة وكل ترحاب إن عاد لكتالونيا ولفريقه السابق؛ فمن الذي لا يُحب وجود ميسي بفريقه؟

وينتهي عقد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، مع ناديه بنهاية الموسم الحالي ويحق له الآن التوقيع لأي نادٍ ما يجعل الأمل لدي جماهير برشلونة كبيرًا في عودة هدافهم التاريخي.

وعلق سيرجي على إمكانية عودة ميسي للفريق وكيفية استقبالهم له للصحافي جيرارد روميرو وقال له: "بأذرع مفتوحة، من الذي لن يكون مستعدًا لعودة ميسي؟ في النهاية، لا نريد التحدث كثيرًا لأنه هو والرئيس والنادي والمدرب من يقررون، لكن لو كان الأمر بيد اللاعبين فنحن ننتظره من الآن".

وكان روبيرتو أحد أبطال الكلاسيكو، أمس الأحد، بتسجيله هدف التعادل لبرشلونة في شباك ضيفهم ريال مدريد، قبل أن يخطف زميله كيسييه هدف الفوز القاتل ليوسع الفارق لناديه في صدارة الدوري إلى 12 نقطة.

ورد سيرجي على صافرات الاستهجان التي تعرض لها ليو من قِبل جماهير باريس سان جيرمان قبل الهزيمة من رين "لا تعرف لماذا يحدث هذا؟ قدم مواسم جيدة في باريس وسجل وصنع العديد من الأهداف. ربما بسبب الإقصاء –من دوري الأبطال- لكنه لاعب مذهل. هنا سنعامله بشكل جيد جدًا إن عاد".