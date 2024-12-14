أخبار الهلال اليوم | الزعيم ينافس يوفنتوس على صفقة شتوية .. وتحذير الشديد اللهجة بشأن نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

ترصد النسخة العربية من "جول" أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024.

الهلال يقتحم السباق مع عمالقة أوروبا لتحرير نجم باريس سان جيرمان!

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دخل الهلال السعودي على خط السباق للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. التفاصيل هنا

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"ارتكب جريمة وظُلمه يفوق نيشامورا 10 مرات" .. حكم مباراة الهلال والسد في مرمى النيران السعودية

الناقد الرياضي خالد السعود، فتح النار على الحكم الكوري الجنوبي جونج هيوك كيم، الذي أدار مباراة الهلال الأخيرة أمام السد والتي حفلت بالكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.. التفاصيل هنا

"طرد سعود عبد الحميد من الاتحاد إلى الهلال" يفجر جدلًا بين نقاد السعودية

ماذا حدث في ستوديو "أكشن مع وليد" بين الناقدين عبد العزيز الزلال وعبد الله فلاتة بشأن تصريحات النجم سعود عبدالحميد، لاعب روما الإيطالي، بشأن انتقاله من الاتحاد إلى الهلال في الماضي.. التفاصيل هنا

نيمار: لدي مهمة خاصة مع كريستيانو رونالدو وبنزيما .. والسعودية ستنظم أفضل كأس عالم على الإطلاق

ماذا قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، عن إسناد شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية.. التفاصيل هنا

"أبي رفض احترافي كرة القدم!" .. سعود عبدالحميد: انتقالي من الاتحاد للهلال "خطوة كبيرة" والنصر سر بدايتي

الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، لاعب روما، يجري مقابلة صحفية عن "أسرار" دخوله عالم الساحرة المستديرة.. طالع من هنا

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تحذير غير مباشر للهلال بسبب نيمار! .. قانوني: أي لاعب يحق له فسخ عقده مع ناديه في هذه الحالة

خبير القانون الرياضي أحمد الشيخي، تحذيرًا - غير مباشر - إلى نادي الهلال، بإمكانية فسخ لاعبه نيمار عقده مع الفريق الأول.. التفاصيل هنا